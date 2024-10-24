Neslihan Atagül'den paylaşım: 20 hafta içinde...
4 ay sonra bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından son 20 haftayı kapsayan fotoğraflarını paylaştı.
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2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünya evine giren Neslihan Atagül, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor.
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Hamileliğinin beşinci ayına giren Neslihan Atagül, Instagram hesabından son 20 haftada çekildiği kareleri bir araya getirerek paylaştı.
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Eşi Kadir Doğulu ile bebeğinin ultrason fotoğrafıyla objektife verdiği pozu da yayınlayan Atagül gönderisine "20 hafta içinde" notunu düştü. İşte o kareler...
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