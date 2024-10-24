Neslihan Atagül'den paylaşım: 20 hafta içinde...

4 ay sonra bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından son 20 haftayı kapsayan fotoğraflarını paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Neslihan Atagül'den paylaşım: 20 hafta içinde... - Resim : 1

2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünya evine giren Neslihan Atagül, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor.

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Neslihan Atagül'den paylaşım: 20 hafta içinde... - Resim : 2

Hamileliğinin beşinci ayına giren Neslihan Atagül, Instagram hesabından son 20 haftada çekildiği kareleri bir araya getirerek paylaştı.

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Neslihan Atagül'den paylaşım: 20 hafta içinde... - Resim : 3

Eşi Kadir Doğulu ile bebeğinin ultrason fotoğrafıyla objektife verdiği pozu da yayınlayan Atagül gönderisine "20 hafta içinde" notunu düştü. İşte o kareler...

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Neslihan Atagül'den paylaşım: 20 hafta içinde... - Resim : 4