Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozları: "8 ay ve sayım devam ediyor"

Atagül, hamile olduğunu sosyal medyadan sevenleriyle paylaşmıştı. Karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyuran güzel oyuncu, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajıyla haberi resmen paylaşmıştı.