Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozları: "8 ay ve sayım devam ediyor"
Sekiz yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Atagül, "8 ay ve sayım devam ediyor" notuyla yeni pozlarını paylaştı...
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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve çift 2016 yılında dünyaevine girmişti.
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Atagül, hamile olduğunu sosyal medyadan sevenleriyle paylaşmıştı. Karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyuran güzel oyuncu, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajıyla haberi resmen paylaşmıştı.
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İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti.
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Anne olmak için gün sayan oyuncu "8 ay ve sayım devam ediyor" notuyla yeni pozlarını paylaştı.