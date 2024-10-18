Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozu

Anne olmaya hazırlanan oyuncu Neslihan Atagül yeni pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun pozu sosyal medyada ilgi gördü.

Elele Online

Elele Online
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Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozu - Resim : 1

"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmişti. 

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Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozu - Resim : 2

Ünlü çiften geçtiğimiz ay müjdeli haber gelmişti. Doğulu çifti erkek bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

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Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozu - Resim : 3

Daha önce verdiği pozla bebeği duyuran 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül, bugün sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.

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Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozu - Resim : 4

Atagül'ün karnı burnunda "Hola baby boy!" notuyla verdiği poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.