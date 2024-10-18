Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozu
Anne olmaya hazırlanan oyuncu Neslihan Atagül yeni pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun pozu sosyal medyada ilgi gördü.
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"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmişti.
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Ünlü çiften geçtiğimiz ay müjdeli haber gelmişti. Doğulu çifti erkek bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
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Daha önce verdiği pozla bebeği duyuran 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül, bugün sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.
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Atagül'ün karnı burnunda "Hola baby boy!" notuyla verdiği poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.