Neslişah-Engin Altan Düzyatan çifti Medine'ye gitti

2014 yılında dünya evine giren ve televizyon dünyasında örnek çift olarak gösterilen Neslişah-Engin Altan Düzyatan çifti, Suudi Arabistan'ın Medine şehrini ziyaret etti.

MEDİNE GEZİSİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, kutsal topraklarda çektikleri fotoğrafları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

MEDİNE'DEN DUA GÖNDERDİ

Neslişah Alkoçlar "Savaşta hayatını kaybedenlere, ülkeme, askerlerimize, dostlarıma, aileme" notuyla dua emojisi koyarak paylaşım yaptı.