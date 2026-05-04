Nesrin Cavadzade evlendi: İşte gelinliği
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin, iş insanı Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da gözlerden uzak bir törenle dünyaevine girdi. Cavadzade, nikah sonrası eşiyle verdiği gelinlikli pozunu paylaştı.
Nesrin Cavadzade, sevgilisi Kadir Taner Uçar ile hayatını birleştirdiğini duyurdu. Oyuncu, geçmişte verdiği bir röportajda, "Evlenince hemen çocuk sahibi olmayı planlıyorum. Hayatta en çok istediğim şey anne olmak" demişti.
Bodrum'da gerçekleşen nikah töreninden ilk kareler geldi.
Sade bir törenle nikah masasına oturan Nesrin Cavadzade, nikah sonrası ilk paylaşımını yaptı. Eşiyle evlilik cüzdanını göstererek poz veren Cavadzade'nin gelinliği de böylece görülmüş oldu...
Güzel oyuncu nikahında askılı dantel model bir gelinlik tercih etti. Saçlarını açık bırakan oyuncu, şıklığıyla da hayran bıraktı.