Netflix'in sevilen dizisi Zeytin Ağacı'na 3 ünlü oyuncu transfer oldu

Senarist Nuran Evren Şit tarafından kaleme alınan Zeytin Ağacı'nın merakla beklenen ikinci sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Diziyi çok önemli 3 isim dahil oldu. Zeytin Ağacı’nın yeni sezonu şimdiden merakla bekleniyor.

BOMBA TRANSFER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonuna Yalı Çapkını dizisinden bomba transfer gerçekleşti. Yalı Çapkını'nda rol alan Gözde Kansu, Netflix'in rekortmen dizisi Zeytin Ağacı'nın yeni sezonuna dahil olan oyunculardan biri oldu.

Zeytin Ağacı Netflix‘in en çok izlenen yerli dizisi olarak öne çıkmıştı. Diziye 3 ünlü oyuncu katıldı. Başarılı senarist Nuran Evren Şit'in yazdığı Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezon çekimleri bitti. Aytaç Şaşmaz ve Nilüfer Açıkalın‘ın güç kattığı 2. sezonda yeni oyuncular da yer aldı. Bu isimler arasında Yalı Çapkını'nın Gülgün’ü Gözde Kansu, Ali İpin ve Selen Uçer de yer aldı.