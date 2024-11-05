New York'ta tatiline devam eden Hande Erçel'den yeni pozlar

Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile New York'ta tatil yapan Hande Erçel sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.

Elele Online

Elele Online
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New York'ta tatiline devam eden Hande Erçel'den yeni pozlar - Resim : 1

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Amerikan Türk Cemiyeti'nin New York'ta düzenlediği gala gecesinde ödül almıştı. 

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New York'ta tatiline devam eden Hande Erçel'den yeni pozlar - Resim : 2

Erçel, etkinliğin ardından bir süre New York'ta sevgilisi Hakan Sabancı ile vakit geçirmeye devam ediyor. 

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New York'ta tatiline devam eden Hande Erçel'den yeni pozlar - Resim : 3

New York'ta tatil yapan Hande Erçel sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.

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New York'ta tatiline devam eden Hande Erçel'den yeni pozlar - Resim : 4

Erçel'in beyaz gömlek ve siyah etekli kombini dikkat çekti 