Neymar'ın mesajları ifşa oldu, sevgilisi Bruna Biancardi ilişkiyi bitirdi

Futbolcu Neymar, özel hayatıyla yeniden gündemde. Uzun süredir ünlü model Bruna Biancardi ile ilişki yaşayan Neymar, Ekim ayının başında bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Brezilyalı futbolcunun kaçamağı ilişkiyi bitirdi.

MESAJLARINI İFŞA ETTİ: ÇIPLAK FOTOĞRAF VAR MI?

Sosyal medya fenomeni ve model Aline Farias, önceki gün yaptığı paylaşımda Neymar'ın kendisinden çıplak fotoğraflarını istediği yazışmaları ifşa etti. Yayınlanan yazışmada Neymar'ın Farias'a 'Çıplak fotoğraf var mı? Görmek istiyorum' şeklinde mesaj gönderdiği, Farias'ın ise yetişkinlere yönelik içeriklerinden bazılarının linkini yolladıktan sonra Neymar'ın alev emojisi yolladığı görülüyor.

"ARTIK BU İLİŞKİNİN İÇİNDE DEĞİLİM"

Ekim ayının başında Neymar'dan bir kız çocuğu dünyaya getiren ünlü model Bruna Biancardi, bu olayın ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını duyurdu.

Biancardi paylaşımında; "Her gün haberlerin merkezinde olan bu ilişkinin artık içinde olmadığımı bildiririm. Biz, Mavie'nin ebeveynleriyiz ve Neymar'la olan bağımızın nedeni yalnızca bu olacak." ifadelerini kullandı.