Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle oğulları için buluştu
Rüştü Onur Atilla, haziran ayında boşandığı Sinem Ayyıldız ile bir araya geldi. Eski eşler, okula başlayan çocukları için buluştu.
Güldür Güldür Show'daki rolüyle tanınan Rüştü Onur Atilla ve eşi Sinem Ayyıldız, 10 yıllık birlikteliğin ardından geçen Haziran boşanmıştı.
Atilla, bir süre sonra şarkıcı Nez ile beraber olduğunu ilan etmişti. Çiftin aşkı kısa sürdü. Nez, bir takipçisinin "Onur Bey'le hiç paylaşım gelmiyor" mesajı üzerine, "Bir süre önce yollarımızı ayırdık" açıklamasını yaptı.
Ayrılık haberinden sonra Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayıldız'dan manidar bir paylaşımda bulunarak; "Nereye çıkacağını bildiği yoldan yürümeli insan..." ifadelerini kullandı.
Tüm bu yaşananların ardından eski eşler, okula başlayan oğulları Kemal için bir araya geldi. Sinem Ayyıldız, oğlu Kemal ve Rüştü Onur Atilla ile yer aldığı bu fotoğrafa; "'Daha var' dediğim gün gelmiş, Kemal'im okula başlamış... Hayat sana hep güzellikler getirsin canım oğlum." notunu düştü.