Nez'le yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla, eski eşiyle oğulları için buluştu

Tüm bu yaşananların ardından eski eşler, okula başlayan oğulları Kemal için bir araya geldi. Sinem Ayyıldız, oğlu Kemal ve Rüştü Onur Atilla ile yer aldığı bu fotoğrafa; "'Daha var' dediğim gün gelmiş, Kemal'im okula başlamış... Hayat sana hep güzellikler getirsin canım oğlum." notunu düştü.