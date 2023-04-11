Nicholas Cage, Drakula karakteri için dişlerini törpületti

Oscar ödüllü oyuncu Nicholas Cage, “Renfield”da Kont Drakula rolünün hakkını verebimek için dişlerini törpületmeyi bile kabul etti.

FİLMİN MAKYA SANATÇISI: 3 BOYUTLU BASKILI TAKMA DİŞLER TAKTI

Variety dergisine konuışan filmin makyaj sanatçısı Christien Tinsley, Cage'in vampir karakteri için dişlerini törpülettiğini ve 3 boyutlu baskılı takma dişler taktığını anlattı: "Nic'in dişlerini törpülettik ve takma dişlerin Nic'in konuşmasını engellemeyecek, rahatça konuşmasına izin verecek şekilde taktık. Bu yüzden kaplamaların ince olması çok önemliydi" dedi.

''3D BASKI KULLANDIĞIMIZ İLK FİLM''

Drakula'nın ünlü sivri dişlerini yapmak için 3D baskı kullandıklarını söyleyen Tinsley, "Bildiğim kadarıyla bu, tüm takma dişleri yapmak için 3D baskı kullandığımız ilk filmdi" dedi.

DRACULA FİLMİ FRAGMANI