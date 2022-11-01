Nicola Anne Peltz Beckham eşinin ailesi ile ilgili iddialara yanıt verdi: "Mükemmel aile yoktur"

Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham geçen yıl nisan ayında görkemli düğünle evlenmişlerdi. Nicola Anne Peltz Beckham, eşi Brooklyn Beckham'ın annesi Victoria Beckham ile arasında gelinlik yüzünden başlayan kavganın çeşitlenerek devam ettiği iddialarına yanıt verdi.

"HİÇBİR AİLE MÜKEMMEL DEĞİLDİR"

Gerilimin odak noktasında olduğu ileri sürülen "gelinlik" konusuna da değinen Peltz, Victoria Beckham'ın, gelinliğini dikmek için yeteri kadar zamanı olmadığını, bu yüzden de başka bir modacıdan gelinlik giydiğini anlattı.

Beckham çifti ile aralarında bir kavga olmadığını da belirten Nicola Anne Peltz Beckham, "Hiçbir aile mükemmel değildir" açıklamasında bulundu.

"BU BİR KAN DAVASI DEĞİL"

"Bu bir kavga, kan davası değil" diyen Beckham ailesinin gelini Nicola "Bunu her yerde görüyorum... 'Kavga, kavga, kavga' deniliyor. Bu bir kavga değil, bir kan davası değil" diyerek sürdürdü sözlerini. Sonra da bütün bu söylentilerin başlangıç noktasını anlattı: "Sanırım bütün bu söylentiler, düğünde Victoria Beckham'ın tasarladığı gelinliği giymediğim için başladı. Gerçek şu ki o gelinliği giymeyi çok istedim. Çok güzel olacaktı ve Brooklyn'in annesi onu benim için hazırlamış olacaktı. Ama sonuçta ben onun tasarladığı gelinliği giymedim. "Düğününde, kayınvalidesinin kendisi için hazırladığı gelinliği giymenin kendisi için heyecan verici olduğunu belirten Nicola "Ama haberlerde onun hazırladığı gelinliği giymemeyi baştan planladığımın yazılması beni gerçekten çok üzdü. Bu doğru değil" diyerek sürdürdü sözlerini.