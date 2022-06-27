Nicola Anne Peltz eşinin ailesi ile ilgili eleştirilerde bulundu: "Eşim baskı altında!"

Oyuncu Nicola Anne Peltz, Victoria Beckham-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham ile geçtiğimiz nisan ayında evlenmişti. Çiftin düğünü, gelinin ailesinin değerinin 76 milyon sterlin olduğu konuşulan Florida, Palm Springs'te bulunan malikanede yapılmıştı. Törenin maliyetinin 3 milyon sterlin civarında olduğu da ortaya atılan iddialar arasındaydı.

İngiliz ve ABD basınında öne sürülenlere göre; David ve Victoria Beckham, oğullarının eşinin soyadını almasından memnun olmadı ve bunu da sosyal medyada düğünle ilgili paylaşımlarında sürekli oğullarının adını Brooklyn Beckham şeklinde anarak belli etti.

TATLI BİR DİLLE ELEŞTİRDİ

Dışarıdan bakıldığında da her şey kusursuz görünürken düğünden bir gün sonra aileyle ilgili iddialar da birbiri ardına geldi. En önemlisi Brooklyn Beckham'ın, karısının soyadını alması oldu. Yani Nicola Anne Peltz, evlenip sadece kocasının soyadını almakla kalmadı ona kendi soyadını da verdi. İşte ilk iddialar da buradan geldi. İngiliz ve ABD basınında öne sürülenlere göre David ve Victoria Beckham, oğullarının Brooklyn Peltz Beckham adını almasından memnun olmadı. Bunu da sosyal medyada düğünle ilgili paylaşımlarında sürekli oğullarının adını Brooklyn Beckham şeklinde anarak belli etti. Brooklyn ise tam tersine Instagram sayfasındaki kullanıcı adını bile Brooklyn Peltz Beckham olarak değiştirdi. Bütün bunların üzerinden kısa bir zaman geçmişti ki Beckham ailesinin gelini Nicola Anne'den yumuşak da olsa bir eleştiri geldi kayınvalidesi ve kayınpederine.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)'in paylaştığı bir gönderi

"BROOKLYN BÜYÜK BİR BASKI ALTINDA"

Bütün bunların ardından Nicola Anne Peltz'ten Beckham ailesine eleştiri geldi. Peltz, Tatler Dergisi'ne verdiği röportajda eşinin kariyer seçiminde herkesi memnun etmek için üzerinde yoğun bir baskı hissettiğini söyledi. Ünlü oyuncunun bu sözleri, isimlerini doğrudan söylemese de David ve Victoria Beckham çiftini hedef aldığı şeklinde yorumlandı. Brooklyn Beckham, bir dönem çabaladığı fotoğrafçılık konusunda beklenen başarıyı yakalayamayınca gurmeliğe yönelmişti.

"BENİM BABAMDAN NASİHAT ALIYOR"

Nicola Anne Peltz, aslında Brooklyn'in fotoğrafçılık yapmayı sevmediğini ve bunu kendisine söylediğini sözlerine ekledi. Peltz, Brooklyn'in kariyer seçimi konusunda kendi babası milyarder iş insanı Nelson Peltz'ten tavsiye aldığını da belirtti. Beckham ailesinin gelini bu konuda Brooklyn, babası Nelson Peltz'i arayıp da yaptığı işler hakkında ne düşündüğünü sorduğunda mutlu olduğunu belirtip "Onu babamdan bir şeyler öğrenirken seyretmeyi seviyorum" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)'in paylaştığı bir gönderi

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ DE İMZALADILAR

ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Bu sözleşme hem Brookly Beckham hem de Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyordu.

Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.