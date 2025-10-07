Nicola Kidman, Paris Moda Haftası'nda yeni imajıyla

19 yıllık eşi Keith Urban'a boşanma davası açan Nicole Kidman, ayrılık sonrası Paris Moda Haftası'nda kızlarıyla katılarak moral buldu.

58 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 17 yaşındaki kızı Sunday Rose ve 14 yaşındaki kızı Faith Margaret ile Paris'te defile seyretti.

Nicole Kidman ve kızlarına, ünlü oyuncunun 27 yaşında bir gazeteci olan yeğeni Lucia Hawley de katıldı.

BOŞANMANIN DETAYLARI

Haziran ayından bu yana ayrı evlerde yaşayan çiftin boşanma ve velayet anlaşmasının detayları, geçtiğimiz günlerde mahkeme belgeleriyle ortaya çıktı. Velayet anlaşmasına göre Nicole Kidman, çocuklarıyla 306 gün geçirirken, Keith Urban 59 gün onlarla ilgilenecek. Çift karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka almayı tercih etmezken, belgelerin nafaka bölümünde her ikisinin de gelirlerini aylık '100 bin doların üzerinde' olarak belirttiği görüldü.