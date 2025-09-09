Nihal Yalçın, sevgilisi Berker Yalçın'ın doğum gününü kutladı
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Berker Güven'in 31. yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Nihal Yalçın uzun süredir birlikte olduğu Berker Güven’in 31’inci yaşını sosyal medyada romantik bir paylaşımla kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN YOL ARKADAŞIM"
Ünlü oyuncu, doğum günü kutlamasında çektirdikleri aşk dolu fotoğrafları Instagram sayfasında “İyi ki doğdun yol arkadaşım, dostum, canım sevgilim” mesajıyla yayınladı.