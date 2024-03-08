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Nil Karaibrahimgil'den Kadınlar Günü mesajı: "Bugün bizim ‘seviyorum beni ben günümüz!"
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından mesajlarını paylaştı. Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil de yeni şarkısı Kadın Olmak Güzel şarkısının sözleriyle birlikte video paylaştı ve "Bugün bizim ‘seviyorum beni ben günümüz!’ Kendini seven peşimden gelsin" notunu düştü.
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Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Ünlüler, sosyal medya hesaplarından 8 Mart paylaşımları yaparak kadınların gününü kutladı. O isimlerden birisi de Nil Karaibrahimgil.
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Ünlü şarkıcı yeni şarkısı Kadın Olmak Güzel şarkısının sözleriyle birlikte video paylaştı ve "Bugün bizim ‘seviyorum beni ben günümüz!’ Kendini seven peşimden gelsin" notunu düştü.
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