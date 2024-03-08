Nil Karaibrahimgil'den Kadınlar Günü mesajı: "Bugün bizim ‘seviyorum beni ben günümüz!"

Ünlü şarkıcı yeni şarkısı Kadın Olmak Güzel şarkısının sözleriyle birlikte video paylaştı ve "Bugün bizim ‘seviyorum beni ben günümüz!’ Kendini seven peşimden gelsin" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör nil karaibrahimgil (@niltakipte)'in paylaştığı bir gönderi