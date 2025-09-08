Nil Karaibrahimgil, ailesiyle birlikte İsviçre’ye taşınıyor

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, reklamcı eşi Serdar Erener ve 10 yaşındaki oğulları Aziz Arif ile birlikte İsviçre'ye taşınma kararı aldı. Ailenin bu kararının temelinde, oğulları Aziz Arif'in eğitimi olduğu belirtiliyor.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, aile İsviçre'nin sunduğu eğitim imkanlarından faydalanmak istiyor ve Aziz Arif'in öğrenimine burada devam etmesi bekleniyor.

Nil Karaibrahimgil, sanat yaşamını ve projelerini Türkiye'de sürdürecek. İşleri için sık sık İstanbul'a gelip gidecek olan ünlü şarkıcı, böylece hem ailesiyle vakit geçirebilecek hem de kariyerine devam edebilecek.

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Sertab Erener'in ağabeyi reklamcı Serdar Erener ile 2010 yılında Nil Nehri'nin kıyısında yapılan bir törenle dünyaevine girmişti. Karaibrahimgil ve Erener çifti biricik oğulları Aziz Arif'i ise 2014 yılında kucaklarına almıştı.