Nilgün Belgün: Ben de domuz gribine yakalandım

Nilgün Belgün, şu sıralar yaygın olan domuz gribine yakalandı. Usta sanatçı oyunlarının ertelendiğini duyurdu.

"Ben de en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım"

"Sevgili Dostlar; Ben de en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece iki oyununu oynayabildim. Yarın ki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…"