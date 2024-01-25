Nilgün Belgün usta oyuncu Halit Akçatepe'yi andı: 70'li yıllar yaşım 25! Her gece bir yerdeyiz...

Nilgün Belgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski günleri yad etti. Belgün bu kez usta oyuncu Halit Akçatepe'yi andı.

"Sevgili Halit Akçatepe ile İzmir turnesindeyiz"

Henüz 25 yaşındayken çekildikleri bir kareyi paylaşan oyuncu altına şu notu düştü:

Tbt gününe gelsin. Fotoğrafların siyah beyaz olduğu yıllardan…

Bu fotoğrafta 25 yaşındayım.

Sevgili Halit Akçatepe ile İzmir turnesindeyiz ve oyundan sonra o yılların eğlence kulübü MOGAMBO'da eğleniyoruz. Halit de gezmeyi, eğlenmeyi çok severdi ve beni her gece oyundan sonra bir yere götürürdü. Bana 'sen iyi bir oyuncusun sakın tiyatroyu bırakma' derdi. Yolun başındaydım o yıllarda… Sözünü fazlasıyla tuttum…

Halit Akçatepe...

Siyah beyaz film gibi biraz…

70'li yıllar...