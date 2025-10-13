Nilgün Belgün’den Brad Pitt paylaşımı: Sonunda tanıştık

Usta oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabında paylaştığı yapay zeka destekli bir fotoğrafla takipçilerini güldürdü.

Belgün, yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu karede kendisini dünya yıldızı Brad Pitt ile aynı kareye taşıdı.

"YAPAY ZEKA SEN NELERE KADİRSİN"

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü: E sonunda tanıştık. Ve de yakıştık. Yapay zeka sen nelere kadirsin. Eğlenceyi, gülmeyi, güldürmeyi ve muzırlığı çok seviyorum; yapacak bir şey yok.”

"BANA BUNU YAPAMAZSIN"

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sanat camiasından da esprili yorumlar geldi. Belgün’ün yakın dostu Nükhet Duru, gönderiye “Bana bunu yapamazsın!” yorumuyla katıldı.