Nilgün Belgün'den nostaljik paylaşım! 'O zaman gelin maaşım yok'

Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapmış çift kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucağına almıştı. Daha sonra anlaşmalı olarak boşanan Belgün ikinci evliliğini usta müzisyen İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le yapmıştı. Merve Gencer adında bir kızı olan çift yollarını ayırmıştı. Nilgün Belgün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürdü.

“EŞİM ÇALAR, BİZ DE OYNARIZ”

Belgün, paylaştığı fotoğrafın altına “Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız. Ayten ablayı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden… Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları” notunu düştü.

"GELİN MAAŞIM YOK"

İlham Gencer’in oğlu Bora Gencer’in paylaştığı bir fotoğrafı da alıntı yapan Belgün, “Eski kayınbiraderim Bora Gencer paylaşmış… 25 yaşındayım ve Ayten Alpman’la İlham Gencer'in geliniyim ama gelin maaşım yok! İlham abinin yanındaki küçük çocuk Bora… Benim yanımda oturan görümcem Ayşe Gencer. Karşımda oturan güzel kadın Bora’nın annesi Necla Hanım” ifadelerini kullandı.