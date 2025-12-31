Nilperi Şahinkaya: Annemle kutladığımız son doğum günü
Annesi Meltem Vural’ın kaybıyla büyük bir acı yaşayan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, doğum gününde yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, 31 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Meltem Vural, uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu. Bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle vefat eden Meltem Vural, 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Annesinin kaybının ardından zor günler geçiren Şahinkaya, Ankara'daki evlerine gitmişti.
"ÇOK KORKUTUCUYDU"
Gitmekte çok zorlandığı dile getiren güzel oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı:
''Biz annemle son bir buçuk yıldır İstanbul'daydık ondan önce Ankara'da yaşıyordu. Buraya gelmek benim için çok korkutucuydu, size anlatamam. Dün İstanbul'daki evimde yataktan çıkamadım, kuruntu yapmaktan. Şu anda o kadar iyi geldi ki, bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki...''
DOĞUM GÜNÜNDE ANDI
Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı doğum gününde yaptığı duygusal bir paylaşımla andı.
"ANNEMLE KUTLADIĞIMIZ SON DOĞUM GÜNÜYDÜ"
Annesine olan özlemini dile getiren oyuncu; mesajında "Geçen yıl bugün, annemle kutladığımız son doğum günü… İyi ki doğdun anneciğim, seni çok seviyorum. Ruhun şâd olsun." ifadelerini kullandı.