Nilperi Şahinkaya paylaştı: "Erşan Kuneri" setinden son poz!

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin ilk sezonunda Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer almıştı. Dizinin 2. sezonunda yeni isimlere yer veren Cem Yılmaz, set çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

2. SEZONUN YENİ OYUNCULARI BELLİ OLDU

Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal gibi başarılı oyuncular Erşan Kuneri'nin yeni sezonunda rol alacak isimlerin başında geliyor.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'DAN SET POZU

Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından, setten kareleri takipçileriyle paylaştı. Şahinkaya, Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal ile verdiği pozlara "Erşan Kuneri kim ve bundan bize ne" notunu düştü.