Nilperi Şahinkaya vefat eden annesinin evine gitti

Nilperi Şahinkaya paylaşımında şunları dile getirdi; "Son bir buçuk yıl annemle İstanbul'daydık zaten, birlikte. Ondan önce annem burada, Ankara'daki evinde yaşıyordu. Ben de uzun süredir gelemiyordum ve buraya gelmek benim için o kadar korkutucuydu ki, size anlatamam. Sürekli kuruntu yapıyordum, 'O eve nasıl gireceğim? Mahvolacağım, her şey kötü olacak' diye… Dün İstanbul'daki evimde yataktan bile kalkamadım; endişelenmekten ne yapacağımı bilemedim. Ama buraya geldiğimde hissettiklerim tarifsiz… Biliyor musunuz, aslında burası bana aitmiş. Bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki… İşte, gelecekle ilgili kuruntu yapıyoruz ama hiç düşündüğümüz gibi olmuyor."