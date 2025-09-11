Nilperi Şahinkaya'dan endişelendiren paylaşım: Hemen sildi
Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. Ünlü oyuncu, kısa süre içinde silse de, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Beni affedin" notuyla yaşadığı büyük acıyı gözler önüne serdi.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, kanserle verdiği mücadeleyi kaybetmişti.
Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Canımız annemiz Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 01.09.2025 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur" demişti.
Şahinkaya, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla dikkat çekti.
Nilperi Şahinkaya, annesiyle olan fotoğrafını; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notuyla yayımladı.