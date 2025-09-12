Nilperi Şahinkaya'dan 'iyiyim' açıklaması

Annesini kaybettikten sonra derin bir üzüntü yaşayan oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü oyuncu önceki gün objektiflere takıldı.

31 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncunun annesi Meltem Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Şahinkaya, geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural’ı kaybetti.

Geçtiğimiz gün "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" paylaşımını yapan oyuncu, kısa süre sonra bu gönderiyi hemen sildi.

Bu paylaşımdan sonra oyuncunun akıbeti merak konusu oldu.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; ünlü oyuncu önceki gün objektiflere takıldı ve muhabirlere "iyiyim" yanıtını verdi.