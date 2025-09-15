Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj

31 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncunun annesi Meltem Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Şahinkaya, geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural’ı kaybetti.

"İYİYİM" MESAJI VERDİ

Geçtiğimiz gün "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" paylaşımını yapan oyuncu, kısa süre sonra bu gönderiyi hemen sildi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; ünlü oyuncu önceki gün objektiflere takıldı ve muhabirlere "iyiyim" yanıtını verdi.

GÜNLER SONRA PAYLAŞIM: İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Tüm bu yaşananlardan günler sonra Nilperi Şahinkaya'dan yeni bir paylaşım geldi. At çiftliğine giden ünlü isim, kendini videoya aldı. Şahinkaya, paylaşımına "Kalp" notunu düştü. Oyuncunun saçındaki değişiklik gözlerden kaçmadı.