Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi'den açıklama
Annesini kaybetmenin derin acısını yaşayan oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü oyuncunun durumu hakkında oluşan spekülasyonların ardından, eski sevgilisi Emre Yusufi'den açıklama geldi.
31 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncunun annesi Meltem Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.
"Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" paylaşımını yapan oyuncu, kısa süre sonra bu gönderiyi hemen sildi.
Annesinin ölümünün ardından duygusal paylaşımlar yapan Nilperi Şahinkaya, son mesajıyla sevenlerini endişelendirmişti.
Akıbeti merak edilen Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi'den sosyal medya hesabından bir açıklama geldi.