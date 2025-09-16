Nilperi Şahinkaya'nın ödül töreni şıklığı

1 / 5
31 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncunun annesi Meltem Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Şahinkaya, geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural’ı kaybetti.
Geçtiğimiz gün "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" paylaşımını yapan oyuncu, kısa süre sonra bu gönderiyi hemen sildi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; ünlü oyuncu önceki gün objektiflere takıldı ve muhabirlere "iyiyim" yanıtını verdi.
Sevenlerini endişelendiren günlerin ardından moralini yükselten oyuncu, sosyal medya hesabından Sadri Alışık Ödülleri'ne katıldı.
Oyuncu, tören için tercih ettiği şık elbiseyle verdiği pozları paylaştı.