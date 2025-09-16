Nilperi Şahinkaya'nın ödül töreni şıklığı

Sanat dünyasının önemli isimleri, 26. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri töreninde bir araya geldi. Törene katılan Nilperi Şahinkaya kısalan saçları ve şıklığıyla objektiflere poz verdi.

1 / 5
Nilperi Şahinkaya'nın ödül töreni şıklığı - Resim : 1

31 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncunun annesi Meltem Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Şahinkaya, geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural’ı kaybetti.

2 / 5
Nilperi Şahinkaya'nın ödül töreni şıklığı - Resim : 2

Geçtiğimiz gün "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" paylaşımını yapan oyuncu, kısa süre sonra bu gönderiyi hemen sildi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; ünlü oyuncu önceki gün objektiflere takıldı ve muhabirlere "iyiyim" yanıtını verdi.

3 / 5
Nilperi Şahinkaya'nın ödül töreni şıklığı - Resim : 3

Sevenlerini endişelendiren günlerin ardından moralini yükselten oyuncu, sosyal medya hesabından Sadri Alışık Ödülleri'ne katıldı.

4 / 5
Nilperi Şahinkaya'nın ödül töreni şıklığı - Resim : 4

Oyuncu, tören için tercih ettiği şık elbiseyle verdiği pozları paylaştı.