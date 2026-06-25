Nilsu Berfin Aktaş, Mykonos tatilinde

Bodrum tatili sonrası istikametini yurt dışına çeviren Nilsu Berfin Aktaş, güneşin ve denizin keyifini çıkarmaya devam ediyor.

Oyuncu, bu kez tercihini Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan yana kullanarak enerji depoluyor.

NİLSU MYKONOS'TA

Siyah renginin hakim olduğu desenli bir bikini giymeyi tercih eden oyuncu, havuz başında çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada yayımladı.

Yapılan paylaşımlarda ayrıca Nilsu Berfin Aktaş'ın imaj değişikliğine giderek saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

Öte yandan Aktaş, SHOW TV'de Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaz Şarkısı' programının ilk bölümüne konuk olmuş, eski ilişkisiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulunmuştu.

"O KADAR ACIMASIZ DEĞİLDİM"

2024 yılında aşk yaşayıp aynı yıl ayrıldığı, Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın söylediği şarkıların kendisi için yazılmadığını belirten oyuncu, "O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim" demişti.