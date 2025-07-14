Nilsu Berfin Aktaş, tatilde annesine poz verdi

Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş, tatiline devam ediyor.

Zaman zaman tatilinden paylaşımlarda bulunan Nilsu Berfin Aktaş, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Nilsu Berfin Aktaş, bu kez hem annesinin çektiği fotoğraflarla hem de ayna karşısında kendi pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

"FOTOĞRAFLARI ANNEM ÇEKTİ"

Aktaş, yaptığı paylaşımlara ise "Bu fotoğrafları annem çekti" notunu düştü.

"BARBİE"

Şarkıcı Derya Uluğ, Nilsu Berfin Aktaş'ın gönderisine kayıtsız kalmayarak; "Barbie" yorumunda bulundu.