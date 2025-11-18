Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Aykut'la aşkını ilan etti: 1 yılı geçmiş bile

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi birçok yapımda rol alan 26 yaşındaki güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.