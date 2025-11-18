Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Aykut'la aşkını ilan etti: 1 yılı geçmiş bile
Bir dönem rapçi Blok3 ile aşk yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla özel hayatındaki sessizliği bozdu ve yeni aşkını resmen ilan etti...
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi birçok yapımda rol alan 26 yaşındaki güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Blok3 lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile yollarını ayıran oyuncu, yapımcı Tolga Aykut ile aşk yaşamaya başladı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla magazin gündeminde adından söz ettirdi.
Aktaş, yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşkını resmen ilan etti. Ünlü oyuncu, el ele çekilen kareyi ''1 yılı geçmiş bile'' notuyla yayımladı.