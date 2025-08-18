Nilsu Berfin Aktaş, yeni yaşını sevgilisi Tolga Aykut ile kutladı
Rapçi Blok3 yaşadığı aşkla bir süre gündeme gelen Nilsu Berfin Aktaş, 27'nci yaşına girdi. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı yapımcı Tolga Aykut, sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla sosyal medyada kutladı.
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi birçok yapımda rol alan 26 yaşındaki güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Oyuncunun son olarak meslektaşı Anıl Altan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir davette görüntülenen Altan konuyla ilgili "İkimiz de spordan çıkarken görüntülendik ve orada ilk defa tanıştık. Haberleri gülerek okudum ben de" açıklamasını yapmıştı.
Blok3 lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile yollarını ayıran oyuncu, yapımcı Tolga Aykut ile aşk yaşamaya başladı.
Nilsu Berfin Aktaş, son olarak 27'nci yaşını özel bir doğum günü organizasyonuyla kutladı.