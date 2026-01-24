Nilüfer'in gurur günü: Kızı Ayşe Nazlı Yumlu İngiltere'de kep attı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun İngiltere'deki Sussex Üniversitesi'nde "Uygulamalı Çocuk Psikolojisi" yüksek lisans programından mezun olması, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük bir sevgiyle karşılandı.
Türk müziğinin efsane ismi Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı’nın mezuniyet gururuyla hayatının en mutlu günlerinden birini yaşıyor.
2000 yılında Reha Muhtar ile birlikte henüz 4 aylıkken evlat edindikleri ve o günden bu yana sarsılmaz bir bağla bağlandıkları Ayşe Nazlı Yumlu, akademik yolculuğunda büyük bir başarıya imza attı.
İngiltere’nin Sussex kentinde sürdürdüğü eğitim hayatını taçlandıran Ayşe Nazlı, Sussex Üniversitesi'nin 'Uygulamalı Çocuk Psikolojisi' yüksek lisans programından mezun oldu. Mezuniyet töreninde kızını yalnız bırakmayan Nilüfer, bu anlamlı güne dair duygularını şu dokunaklı sözlerle ifade etti:
"Bir annenin evladıyla ilgili en büyük temennisi; öncelikle sağlıklı ve mutlu, sonrasında da başarılı olmasıdır. Kızımın mezuniyet merasiminde doğrusu pek bir gurur duydum. Biriciğim, teşekkür ederim sana."
Törende sadece annesi değil, Ayşe Nazlı’nın 2025 yılının son aylarında nişanlandığı Batuhan Yağlıoğlu da yanındaydı.