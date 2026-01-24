Nilüfer'in gurur günü: Kızı Ayşe Nazlı Yumlu İngiltere'de kep attı

İngiltere’nin Sussex kentinde sürdürdüğü eğitim hayatını taçlandıran Ayşe Nazlı, Sussex Üniversitesi'nin 'Uygulamalı Çocuk Psikolojisi' yüksek lisans programından mezun oldu. Mezuniyet töreninde kızını yalnız bırakmayan Nilüfer, bu anlamlı güne dair duygularını şu dokunaklı sözlerle ifade etti:

"Bir annenin evladıyla ilgili en büyük temennisi; öncelikle sağlıklı ve mutlu, sonrasında da başarılı olmasıdır. Kızımın mezuniyet merasiminde doğrusu pek bir gurur duydum. Biriciğim, teşekkür ederim sana."