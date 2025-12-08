Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı: "Güzel dileklerimle verdim gittİ"
Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, hayatının önemli adımlarından birini attı. Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
Nişan töreninden ilk kareler büyük ilgi görürken, ünlü sanatçı Nilüfer duygularını sosyal medya hesabından yürekten bir mesajla paylaştı:
"Biliyordum, birbirlerini seviyorlardı, sevgilerini sonsuz kılmak istediler. Yağlıoğlu ailesi geldi kızımı istediler benden. Bende bütün güzel dileklerimle verdim gitti. Benim Biriciğim büyümüş 25'ine gelmiş yuva kurmak istermiş. Kalbimin bir tarafında kelebekler uçarken diğer yarısında ince bir sızı. Mutluyum hem de çok."
Ayşe Nazlı Yumlu Kimdir?
22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Nazlı, dört ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilmiştir.
2001-2003 yılları arasında Nilüfer ile aşk yaşayan gazeteci Reha Muhtar, Ayşe Nazlı Yumlu'nun manevi babalığını üstlenmiştir.
Eğitimini İngiltere'de sürdüren Ayşe Nazlı, burada psikoloji okumaktadır. Nilüfer, sık sık kızıyla yaptığı paylaşımlarda ona duyduğu özlemi dile getirmektedir.