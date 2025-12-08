Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı: "Güzel dileklerimle verdim gittİ"

Nişan töreninden ilk kareler büyük ilgi görürken, ünlü sanatçı Nilüfer duygularını sosyal medya hesabından yürekten bir mesajla paylaştı:

"Biliyordum, birbirlerini seviyorlardı, sevgilerini sonsuz kılmak istediler. Yağlıoğlu ailesi geldi kızımı istediler benden. Bende bütün güzel dileklerimle verdim gitti. Benim Biriciğim büyümüş 25'ine gelmiş yuva kurmak istermiş. Kalbimin bir tarafında kelebekler uçarken diğer yarısında ince bir sızı. Mutluyum hem de çok."