Nip/Tuck ve Fantastic Four gibi yapımlarla tanınmıştı... Oyuncu Julian McMahon hayatını kaybetti

Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted ve Fantastic Four gibi önemli yapımlardaki rolleriyle tanınan usta oyuncu Julian McMahon, yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alarak geniş bir hayran kitlesi edinen McMahon'unölüm haberi, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

56 yaşındaki Avustralya asıllı Amerikalı oyuncunun bir süredir kanserle gizli bir mücadele verdiği, eşi Kelly tarafından Cuma günü yapılan yürek burkan açıklamayla duyuruldu.

Kelly McMahon şu ifadeleri kullandı:

“Açık kalplilikle ve dünyayla paylaşmak istiyorum ki; sevgili eşim Julian McMahon, bu hafta kanseri yenmek için verdiği cesur mücadelenin ardından huzur içinde hayatını kaybetti.”

Julian McMahon’un son olarak, Mart ayında Teksas, Austin’de düzenlenen SXSW etkinliğinde Nicolas Cage ile birlikte görüntülenmişti. Psikolojik gerilim filmi The Surfer’ı tanıtırken oldukça zayıf görünüyordu.

2024 yılında evlendiği eşi Kelly, açıklamasına Julian’ın hayranlarına ve çevresindekilere duyduğu sevgiyi ve oyunculuğun hayatındaki yerini vurgulayarak devam etti:

“Julian hayatı çok severdi. Ailesini severdi. Arkadaşlarını severdi. İşini severdi ve hayranlarını da severdi. En büyük arzusu, mümkün olduğunca çok insanın hayatına neşe katmaktı.”

Kelly McMahon, Deadline’a yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti:

“Bu süreçte ailemizin yasını özel şekilde yaşayabilmesi için destek istiyoruz. Julian’ın hayatlarına neşe kattığı herkesin, yaşamda neşe bulmaya devam etmesini diliyoruz. Anılar için minnettarız.”

Altın Küre’de En İyi Erkek Oyuncu (Drama) dalında aday gösterildi

Julian McMahon, en çok FX dizisi Nip/Tuck’taki Dr. Christian Troy rolüyle tanınıyordu. Dizide, altı sezon boyunca (2003–2010) yayımlanan bu iddialı medikal dramada Sean McNamara karakterini canlandıran Dylan Walsh ile birlikte başrolü paylaştı.

2004 yılında bu performansıyla Altın Küre’de En İyi Erkek Oyuncu (Drama) dalında aday gösterildi ancak ödül, HBO’nun Deadwood dizisindeki rolüyle Ian McShane’e gitmişti.

Julian McMahon, 2020 yılında CBS dizisi FBI: Most Wanted’da Jess LaCroix karakterine hayat vermeye başladı. Üç sezonun ardından Mart 2022’de sürpriz bir şekilde diziden ayrıldı.

Oyunculuk kariyerine ise 1990–1991 yıllarında Avustralya yapımı günlük dizi Home & Away’de Ben Lucini rolüyle başladı.1996–2000 yılları arasında Amerikan suç dizisi Profiler’da Dedektif John Grant rolünü üstlendi.

Son rolünü The Residence’da oynadı

Daha sonra 2000–2003 yılları arasında Charmed dizisinin 3. ila 5. sezonlarında Cole Turner karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi. 2005 yılında dizinin 7. sezonuna konuk oyuncu olarak geri döndü.

Julian’ın son rolü de adeta tam bir kapanış anı gibiydi: Netflix’in polisiye dizisi The Residence’da Avustralya Başbakanı rolünü canlandırdı.