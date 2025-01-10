Niran Ünsal, 10 milyon liralık tazminatla karşı karşıya...
Yılbaşı gecesinde Ankara'da sahne alan Niran Ünsal'a, çıktığı mekanın itibarını zedelediği gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açılacak.
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Niran Ünsal, yılbaşı gecesi, Ankara’da bir otelde sahneye çıkmak için 1 milyon liraya anlaştı. Ünsal, anlaşmaya göre; saat 23.00'te sahneye çıkacaktı.
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Sahneye zamanında çıkmayan Niran Ünsal, müşteriler tarafından protesto edildi.
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Sahneye zamanında çıkmayan Niran Ünsal, müşteriler tarafından protesto edildi. İşletmecilerin birkaç defa çağırmasına rağmen kulisten çıkmayan Ünsal, saat 00.41'de sahne aldı.
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Niran Ünsal'ın alkollü olması ve şarkı söylerken sürekli olarak sigara içmesi, hem işletmecileri hem de müşterileri çileden çıkardı. Müşteriler, Ünsal’ı yuhalayarak protesto ederken birçoğu gece sona ermeden salonu terk etti.