Norveç'te sevgiliyle tatil yapan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi
Sevgilisi Natali Yarcan ile Norveç'te tatilde olan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Yaklaşık iki yıldır Natali Yarcan ile birlikte olan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle beraber tatil için Norveç'e gitti.
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Sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte Kuzey Işıkları'nın tadını çıkaran İbrahim Çelikkol, sevgilisi Yarcan'ı "Benim auram" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçilerine sunan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi.
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Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu 6 saniye boyunca -3 derecedeki denizde kaldı.