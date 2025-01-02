Norveç'te sevgiliyle tatil yapan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi

Sevgilisi Natali Yarcan ile Norveç'te tatilde olan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Norveç'te sevgiliyle tatil yapan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi - Resim : 1

Yaklaşık iki yıldır Natali Yarcan ile birlikte olan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle beraber tatil için Norveç'e gitti. 

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Norveç'te sevgiliyle tatil yapan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi - Resim : 2

Sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte Kuzey Işıkları'nın tadını çıkaran İbrahim Çelikkol,  sevgilisi Yarcan'ı "Benim auram" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Norveç'te sevgiliyle tatil yapan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi - Resim : 3

Tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçilerine sunan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi.  

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Norveç'te sevgiliyle tatil yapan İbrahim Çelikkol, -3 derecede denize girdi - Resim : 4

Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu  6 saniye boyunca -3 derecedeki denizde kaldı. 