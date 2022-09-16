Nostaljik paylaşım: "Kim bu küçük kız"

Bazı ünlüler sosyal medyayı aktif kullanıyor ve geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. 1995’te Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye’nin en ünlü modellerinden olan Demet Şener, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

"KİM BU KÜÇÜK KIZ!"

Şener, fotoğrafın altına "Kim bu küçük kız" notunu düştü. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı. Şener'i takip eden kullanıcıların bazıları fotoğrafı kızı İrem'e benzetirken bazıları da oğlu Ömer'e benzetti.