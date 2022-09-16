Nostaljik paylaşım: "Kim bu küçük kız"
1995 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen ve hayatı bir gecede değişen Demet Şener, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. "Kim bu küçük kız" notunu düştü.
Bazı ünlüler sosyal medyayı aktif kullanıyor ve geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. 1995’te Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye’nin en ünlü modellerinden olan Demet Şener, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
"KİM BU KÜÇÜK KIZ!"
Şener, fotoğrafın altına "Kim bu küçük kız" notunu düştü. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı. Şener'i takip eden kullanıcıların bazıları fotoğrafı kızı İrem'e benzetirken bazıları da oğlu Ömer'e benzetti.
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