NOW'ın yeni dizisi Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kimler? Kötü Kan dizisinden ilk fragman yayınlandı
NOW'ın yeni dizisi “Kötü Kan”ın ilk tanıtımı yayınlandı. Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kimler? Kötü Kan uyarlama mı? Yakından bakalım...
NOW'ın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi “Kötü Kan”ın ilk tanıtımı yayınlandı.
Merak uyandıran dizinin ilk tanıtımında, aksiyon dolu sahneler dikkat çekti. Dizi şimdiden sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Kötü Kan, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak. beğeni topladı.
Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.