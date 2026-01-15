Nükhet Duru: "Kenan hep var ol, hep bize ilham ver"
ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesinde Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülünü, Kenan Doğulu aldı. Ödülü Nükhet Duru, Kenan Doğulu'ya verdi.
ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesinde Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü'nü Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Kenan Doğulu aldı. Bu anlamlı ödülü takdim etmek üzere sahneye çıkan Türk müziğinin divası Nükhet Duru, Kenan Doğulu'ya olan sevgisini ve hayranlığını dile getirerek duygusal bir konuşma yaptı.
Nükhet Duru konuşmasında, "Hiçbir zaman üretmekten vazgeçmeyen, sadece işini ve tatlı bestelerini devamlı kılan benim canım birtanem Kenan, hep var ol, hep bize ilham ver. Seninle 100. yılı kutlamayı düşünüyorum." diyerek sanatçının müzikal mirasına ve aralarındaki derin dostluğa vurgu yaptı.
Ödülü büyük bir nezaketle teslim alan Kenan Doğulu ise Nükhet Duru'ya olan minnetini belirterek şunları söyledi: "Bana her zaman büyük bir ilham verdin, senin elinden bu ödülü almak benim için çok kıymetli. Kariyerim boyunca hayalim hep yeni bir şeyler yapmak; fonksiyonel, çevresine ve topluma faydalı bir müzisyen olabilmekti. Bu sürdürülebilir başarı ödülünü, yarattığımız değerlerin karşılık bulduğunu görerek çok duygusal bir şekilde alıyorum."