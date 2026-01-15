Nükhet Duru: "Kenan hep var ol, hep bize ilham ver"

Ödülü büyük bir nezaketle teslim alan Kenan Doğulu ise Nükhet Duru'ya olan minnetini belirterek şunları söyledi: "Bana her zaman büyük bir ilham verdin, senin elinden bu ödülü almak benim için çok kıymetli. Kariyerim boyunca hayalim hep yeni bir şeyler yapmak; fonksiyonel, çevresine ve topluma faydalı bir müzisyen olabilmekti. Bu sürdürülebilir başarı ödülünü, yarattığımız değerlerin karşılık bulduğunu görerek çok duygusal bir şekilde alıyorum."