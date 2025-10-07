Nükhet Duru'yu akrep soktu, hastaneye kaldırıldı
Güçlü sesi ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren usta sanatçı Nükhet Duru, talihsiz bir kaza geçirdi. 71 yaşındaki şarkıcıyı akrep soktu. Yaşadığı olay nedeniyle hemen hastaneye götürülen Duru, acilen tedavi altına alındı.
Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'yu akrep soktu. Duru, zehirli akrep sokması sonucu apar topar İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
KONSERLERİ ERTELENDİ
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, tedavi altına alınan 71 yaşındaki şarkıcının birkaç gün dinlenmesi gerektiği ve bazı konserlerinin ertelendiği bildirildi.
HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde NumberOne Star programında genç yaşta yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla nasıl başa çıktığını anlatmıştı.
"6 AY YÜRÜYEMEDEN YAŞADIM"
Şarkıcı “MS hastalığına ağır bir krizle yakalandım. 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik” demişti