Nur Sürer, Fatma Girik'i andı: İyi kalbini, güzelliğini o kadar özlüyorum ki

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Usta sanatçı, vefatının 3'üncü yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor.

Fatma Girik'i ölüm yıl dönümünde unutmayan isimlerden biri de meslektaşı Nur Sürer oldu. Başka Bir Gün dizisi ile yeniden ekranlarda olmaya hazırlanan usta oyuncu Nur Sürer, Fatma Girik'i ölüm yıl dönümünde andı.

Sürer "Fato'm gülüşünü neşeni iyi kalbini, güzelliğini o kadar özlüyorum ki…" notuyla paylaşım yaptı.