Nurgül Yeşilçay, İzmir'de doğayla iç içe tek katlı bir ev yaptırdı

Nurgül Yeşilçay'ın yeni evi, modern ve ferah tasarımıyla dikkat çekiyor. Mutfak ve salonun iç içe olduğu açık planlı bir tasarıma sahip olan evde, geniş bir bahçe de yer alıyor. Isınma için şömine tercih edilen evin duvarlarında kullanılan geometrik desenli karolar, mekana estetik bir dokunuş katıyor.