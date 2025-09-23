Nurgül Yeşilçay, İzmir'de doğayla iç içe tek katlı bir ev yaptırdı
Projelerindeki başarılı performansı, zamana meydan okuyan güzelliği ve sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez magazin dünyasının dikkatini özel hayatında aldığı radikal bir kararla çekti. Yeşilçay, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam için yeni bir ev yaptırdı.
"Veda Mektubu" dizisindeki Alanur Yıldız rolüyle bir kez daha adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun süredir dile getirdiği şehirden uzaklaşma hayalini sonunda gerçekleştirdi.
Yeşilçay, İstanbul'un kalabalığından kaçarak İzmir'de, doğayla bütünleşmiş tek katlı müstakil bir evin sahibi oldu.
Nurgül Yeşilçay'ın yeni evi, modern ve ferah tasarımıyla dikkat çekiyor. Mutfak ve salonun iç içe olduğu açık planlı bir tasarıma sahip olan evde, geniş bir bahçe de yer alıyor. Isınma için şömine tercih edilen evin duvarlarında kullanılan geometrik desenli karolar, mekana estetik bir dokunuş katıyor.
Geniş misafir grupları düşünülerek tasarlanan evin bahçesinde ise bir yüzme havuzu bulunuyor.