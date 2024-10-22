Nurgül Yeşilçay'dan itiraf: En sevdiğim kankamı doğurdum
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir dergi için verdiği röportajda oğlu ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Asmalı Konak, Paramparça, Veda Mektubu, Aşk ve Ceza gibi birçok başarılı yapımda rol alan Nurgül Yeşilçay, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Oğlu hakkında konuşan Nurgül Yeşilçay, "Ben şu an en sevdiğim kankamı doğurmuş gibi yaşıyorum. Çok eğlenceli ve öğretici bir süreç annelik ve hastasıyım kendilerinin" dedi.
Son yıllarda oluşturulan güzellik algısına karşı olduğunu ifade eden Yeşilçay, "Ben de birçok kadın gibi dayatılan tek tip güzellik ve estetik anlayışına karşıyım. Günümüz kadını artık 'Bizi salın' diyor. Güçlü kadın olmak da ayrıca insan üzerinde baskı yaratıyor" dedi.
"ŞUAN EN SEVDİĞİM KANKAMI DOĞURMUŞ GİBİYİM"
Oğlu hakkında da konuşan güzel oyuncu, "Bambaşka bir şey annelik. Ben şu an en sevdiğim kankamı doğurmuş gibi yaşıyorum. Çok eğlenceli ve öğretici bir süreç annelik ve hastasıyım kendilerinin. Arkadaşlar ona 'Otto' diyor, dolayısıyla biz de ona evde 'Otto' demeye başladık. Çok eğlenceli bir çocuk. Onunlayken hiç sıkılmıyorum. Çok çabuk gaza gelir. Sanat bilgisi yüksektir. Güzel dedikodu yaparız." ifadelerini kullandı.