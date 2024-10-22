Nurgül Yeşilçay'dan itiraf: En sevdiğim kankamı doğurdum

"ŞUAN EN SEVDİĞİM KANKAMI DOĞURMUŞ GİBİYİM"

Oğlu hakkında da konuşan güzel oyuncu, "Bambaşka bir şey annelik. Ben şu an en sevdiğim kankamı doğurmuş gibi yaşıyorum. Çok eğlenceli ve öğretici bir süreç annelik ve hastasıyım kendilerinin. Arkadaşlar ona 'Otto' diyor, dolayısıyla biz de ona evde 'Otto' demeye başladık. Çok eğlenceli bir çocuk. Onunlayken hiç sıkılmıyorum. Çok çabuk gaza gelir. Sanat bilgisi yüksektir. Güzel dedikodu yaparız." ifadelerini kullandı.