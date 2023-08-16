Nurgül Yeşilçay'dan merdiven pozuna beğeni yağdı

Son olarak Veda Mektubu dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 16 kilo veren oyuncu tatilde giydiği mavi elbisesiyle poz verdi. Merdivenlere uzanan oyuncu, "Tatil devam tabii ki" dedi.

SEVGİLİSİNDEN "NAZAR DEĞMESİN" EMOJİSİ

Yeşilçay'ın bu karelerine sevgilisi ise kayıtsız kalmadı. Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'ın gönderisine kalp ve nazar boncuğu emojileri ekleyerek, "Nazar değmesin" mesajında bulundu.

'DÜĞÜN İSTİYORUZ AMA YAPMAYA ÜŞENİYORUZ'

Uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, “Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?” sorusuna geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışı şu yanıtı vermişti: Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz.