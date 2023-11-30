Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra gelen maaş itirafı: 10 katı para verdiler senaryoyu kim okur?

Berfu Yenenler’in YouTube’da yayınlanan ‘Talk Show Perileri’ programına konuk olan Nurgül Yeşilçay, bir yapımcının kendisine 2002-2003 yıllarında ‘Bahar’ karakterini canlandırdığı ‘Asmalı Konak’tan aldığı ücretin 10 katını önerdiğini ve senaryoya bakmadan teklifi kabul ettiğini söyledi.

"Hiç senaryoya falan bakmadım tabii"

Yeşilçay, “Asmalı Konak bittikten sonra bana bir para verdiler… Adam ’10 katı para veriyorum’ dedi. Olabilir mi böyle bir şey? Hiç senaryoya falan bakmadım tabii” ifadelerini kullandı.

Yeşilçay, o dizinin ise rol aldığı ‘Melekler Adası’ olduğunu söyledi.

“Necati kavga etmez”

Beş yıldır birlikte olduğu yönetmen Necati Kocabay hakkında da konuşan Nurgül Yeşilçay, “Necati ponçik biri. Pamuk pamuk. Sakin, göründüğü gibi. Necati ile kavga edemiyorum. Necati kavga etmez. Evde genelde ben kendi kendime kavga ederim. Kimse o sırada benimle muhatap olmaz” dedi.