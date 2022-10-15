Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşırıyor! Tıpkı ikizi gibi...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından ablası Hacer Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı. Yeşilçay'ın ablasını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

"İKİZİ GİBİ"

2 ablası ve 1 erkek kardeşi bulunun Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay sosyal medyada gündem oldu. Birkaç yıl önce Nurgül Yeşilçay ile ortak gelinlik mağazası açan Hacer Yeşilçay, oyuncuya ikizi kadar benziyor. Göz renginden dudak şekline kadar kardeşinin tıpa tıp aynısı olan Hacer Yeşilçay zaman zaman kardeşleri ve Nurgül Yeşilçay'ın oğluyla paylaşım yapıyor. Nurgül Yeşilçay ve ablasını görenler "İkizi gibi", "Çok benziyorlar" yorumlarını yapıyor.

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