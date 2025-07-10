Nurgül Yeşilçay'ın gençlik fotoğrafı Afra Saraçoğlu'na benzetildi
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabında takipçilerini geçmişe götürdü. Yeşilçay paylaşımına, "Yaş 21... Ben burada kime benziyorum?" notunu düştü.
Çektiği videolarla gündem olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak takipçilerini geçmişe götürdü.
"BEN BURADA KİME BENZİYORUM?"
Seneler önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, "Yaş 21... Ben burada kime benziyorum?" notunu düştü.
Takipçileri Nurgül Yeşilçay'ı daha önce kızını da oynayan Afra Saraçoğlu'na benzetti.