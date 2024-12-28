Nurseli İdiz'den makarnaya ödediği fiyata tepki

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Nurseli İdiz önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekâna gidip yemek yedi. Ancak sipariş ettiği makarnanın kalitesiz olmasına ve mekânın yüksek fiyatlarına isyan etti.

"ŞU GÖRDÜĞÜNÜZ MAKARNA 580 TL'"

Konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yapan İdiz, "Nişantaşı'nda bir mekânda Carbonara adında bir makarna siparişi verdik ancak çok sertti, yiyemedim.

Çıkışta kedilere ve köpeklere vereceğiz. Şu gördüğünüz makarna 580 TL, toplam hesap ise 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay ise 116 TL. Türk halkına başarılar diliyorum" dedi.