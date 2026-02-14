Nurseli İdiz'den sağlık durumu hakkında açıklama

Nurseli İdiz, açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim bu sefer de yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla gündeme geldi.

Oyunu kapsamında Türkiye turnesine çıkan usta sanatçının yoğun iş temposunda yorgun düşerek hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

Hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini korkutan Nurseli İdiz, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"EVİMDEYİM, DİNLENİYORUM"

Kalp ritmiyle ilgili sorun yaşadığını belirten Nurseli İdiz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim evimdeyim dinleniyorum. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle, minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım."

"2 GÜN DİNLENİP DEVAM EDECEĞİZ"

"Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı. Ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler."